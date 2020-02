Stasera in TV 9 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 9 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Cosa fa in TV nella serata de 9 Febbraio? Ecco la guida TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 riparte con la prima tv di Come una madre – 3a puntata (Fiction). Mentre Rai 2, c’è Che tempo che fa (TalkShow). Invece su Rai 3 ecco Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste)

Questa sera, su Canale la risposta è Live Non e’ la d’Urso (Show). Mentre su Italia 1 ecco Enjoy Ridere fa bene (Show). Quanto a Rete 4 ecco Survivor 2015 (Film).

Infine, su tv8 ecco Bruno Barbieri 4 Hotel (Docureality) mentre su Nove ecco Camionisti in trattoria 4 (Docureality). Quanto la 7 ecco Non e’ l’Arena (Attualita’)

Stasera in TV sabato 9 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera domenica 9 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Come una madre – 3a puntata (Fiction)

Rai Due, alle 21,20 Che tempo che fa (TalkShow)

Su Rai Tre dalle 21,20 Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste)

Su Canale 5, alle 21,21 Live Non e’ la d’Urso (Show)



Italia 1, alle 21,20 Enjoy Ridere fa bene (Show)

Su Rete 4, alle 21,20 Survivor 2015 (Film)

La 7, alle 21,15 Non e’ l’Arena (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,30 Bruno Barbieri 4 Hotel (Docureality)

Sul Nove, alle 21,25 Camionisti in trattoria 4 (Docureality)