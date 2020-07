Stasera in TV 9 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Che cosa c’è da vedere stasera in TV 9 Luglio 2020: cosa vedere in prima serata, quali sono le programmazioni dei film, serie e i principali programmi da vedere oggi? Nel pieno di una continua corsa all’ultimo punto utile di share per conquistarsi sempre nuove fette di pubblico, ogni sera, come di rito, i principali canali in chiaro si sfidano con palinsesti e prodotti tv diversi in una fascia, quella della prima serata che rappresenta il clou dell’intero quadro complessivo degli ascolti tv.

Stasera in TV giovedì 9 luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai1 andrà in onda Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 11 – Sos (Fiction) ancora una volta con l’abile e bella Elena Sofia Ricci nei panni della suora più amata della tv, sempre alle prese con problemi di vita reale e non solo spirituali. Mentre su Rai2 ecco Hawaii Five-O – Stagione 9 Episodio 18 – Amanda (Telefilm): McGarrett e Danny dovranno fare da scorta ad una nota scrittrice di romanzi rosa, arrivata sull’isola per la presentazione del suo ultimo libro. Quanto a Rai3, l’appuntamento è con Mia Martini – Fammi sentire bella (Musica), uno struggente e interessante prodotto in formato docu-fiction sulla meravigliosa e compianta artista.

Su Canale5 invece in prima serata ecco Temptation Island (Reality) che naturalmente ripropone le dinamiche delle coppie, in formato nip e vip quest’anno, che dovranno resistere alle tentazioni del corteggiamento di single, uomini e donne, per mettere alla prova la loro relazione.

Nel mentre su Italia1 ecco Fast & Furious – Solo parti originali (Film), ennesimo capitolo di una saga a dir poco dinamica e contraddistinta dal pathos dell’alta velocità e dell’adrenalina allo stato puro. Su Rete4 l’appuntamento è con Signori si nasce e noi? (Teatro), con i Legnanesi, che portano in prima serata tutta la loro riconosciuta verve.

Infine su la7 ecco In onda (Attualita’) mentre su Tv8 ecco Un’estate romantica (Film). E su Nove andrà in onda Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche (Film).

