Stasera in TV 9 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Con sempre più italiani loro malgrado coinvolti, in molti modi diversi, alle vicende del coronavirus ecco che la televisione si trasforma in uno strumento ancora più fondamentale per poter conoscere lo stato delle cose e nel contempo anche svagarsi. Dopo un weekend piuttosto teso, con l’aumento dei casi, gli approfondimenti e i notiziari vari, ecco che inizia un’altra settimana.

La tv di questo Marzo 2020 molto teso vede anche oggi, lunedì 9 marzo, un ampio quadro di approfondimento ma anche diverso svago. Ebbene gli italiani questa sera cosa potranno vedere? Che cosa vedremo in tv serata 9 Marzo 2020 in televisione?

Ecco cosa c'è, questa sera 9 Marzo in TV.

Su Rai 1 c’è il ritorno de Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia (Fiction) mentre su Rai 2, altra serata con un nuovo episodio di Hawaii Five-O – Stagione 9 Episodio 13 – Verso il fondo (Telefilm). Invece su Rai 3 ancora emozioni e sentimenti con il film Autumn in New York (Film).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è contraddistinta dalla prima tv di Geostorm (Film). Mentre su Italia 1 ecco il cult film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo con Tre uomini e una gamba (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Nicola Porro in Quarta repubblica (Approfondimento).

Infine, su Tv8 arriva il film cult Django Unchained (Film). Invece su Nove ecco Little Big Italy (TalentShow). Quanto La 7, invece, L’impero del sole (Film).

Su Rai Uno, alle 21,20 Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Hawaii Five-O – Stagione 9 Episodio 13 – Verso il fondo (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Autumn in New York (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Geostorm (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Tre uomini e una gamba (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarta repubblica (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 L’impero del sole (Film).

Su Tv8, dalle 20.55 Django Unchained (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy (TalentShow)