Stasera in TV 9 Ottobre 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 9 Ottobre 2020: che cosa vedremo quest’oggi in prima serata in TV? Quali sono le proposte della TV nazionale oggi 09/10/20? Quali sono i programmi in prima serata, e quali i film, le serie e i principali format pronti a sfidarsi tra di loro. Cosa c’è da assistere nella prima serata del giorno 9 Ottobre 2020?

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi 9 Ottobre? Questa sera 9 Ottobre 2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.

Stasera in TV venerdì 9 Ottobre 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai1 andrà in onda Tale e quale Show (Show) mentre su Rai2 ecco N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 15 – Cuori solitari (Telefilm). Quanto a Rai3, l’appuntamento è Le ragazze (Approfondimento).



Su Canale5 invece in prima serata ecco Grande Fratello Vip 2020 (Reality). Nel mentre su Italia1 invece Freedom oltre il confine (Show). Su Rete4 l’appuntamento è con Quarto grado (Inchieste).



Infine su la7 ecco Atlantide (Documentario) mentre su Tv8 ecco 50 volte il primo bacio (Film). Su Nove andrà in onda Sei giorni sette notti (Film).



Stasera in TV venerdì 9 ottobre 2020: il quadro completo dei programmi di oggi

La programmazione tv di stasera 9 ottobre 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,23 Tale e quale Show (Show)

Su Rai Due, alle 21,05 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 15 – Cuori solitari (Telefilm)



Su Rai Tre, dalle 21,20 Le ragazze (Approfondimento)



Su Canale 5 dalle 21,25 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

Su Italia 1, alle 21,30 Freedom oltre il confine (Show)

Su Rete 4, alle 21,27 Quarto grado (Inchieste)

Su La 7, alle 20,35 Atlantide (Documentario)

Su Tv8 alle 21,30 50 volte il primo bacio (Film)

Su Nove alle 21,20 Sei giorni sette notti (Film)