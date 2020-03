Stasera in tv, Alberto Angela a Venezia su Rai1, Kim Rossi Stuart è Maltese su Rai2: ora e trama

Una nuova serata nella quale la TV prova a fare del suo meglio per informare e intrattenere nello stesso tempo gli italiani con programmi alla portata di tutti.

Nei giorni del coronavirus non c’è solo la costante informazione, ma anche serie tv e speciali che richiamano il gusto italiano per le pellicole d’autore e la cultura in generale. A questo vuol rispondere, in particolare la Rai. Ecco con quali programmi

Rai1, ore 21.40: Stasera a Venezia: replica con Alberto Angela

Rai1 rilancia Alberto Angela il viaggio notturno tra le meraviglie di Venezia. Un luogo colmo di arte, amori e commerci su cui si aggiravano personaggi come Goldoni, Vivaldi, Marco Polo, Casanova. Un viaggio fra incredibili capolavori dell’arte, marmi preziosi e l’oro dei mosaici della Basilica di San Marco, ma anche il fascino della laguna, la magia di Canal Grande, e tra i ridotti veneziani del ‘700.

Il tutto alla scoperta di una città unica al mondo che ha sempre apprezzato l’arte e la musica, il gioco d’azzardo e belle cortigiane: Alberto Angela, con grrandi ospiti ci conduce tra i meandri di una grande produzione Rai in 4K Hdr, con spettacolari riprese da droni, elicottero, effetti visivi, minifiction.

Rai2, ore 21.20: Maltese – Il Romanzo del Commissario

Su Rai2 invece riecco la fiction di Gianluca Maria Tavarelli del 2017, con Kim Rossi Stuart, Claudio Castrogiovanni, Francesco Scianna. Tratta di Dario Maltese, un Commissario di Polizia della sezione narcotici di Roma, che non ha superato la morte del padre, suicida.

Dopo il matrimonio di un caro amico, Gianni Peralta, anche lui commissario, Maltese torna a Trapani: e quando Peralta viene ucciso, in un’esecuzione che porta il timbro della Mafia, Dario si trova a rispondere a una richiesta che non può rifiutare. Ma la sua sete di giustizia lo condurrà a rivivere il doloroso passato.