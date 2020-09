Stasera in tv, Canale5, ore 21.20: Il Generale Dalla Chiesa con Giancarlo Giannini: trama e cast

Un nuovo prestigioso e importante appuntamento televisivo per questa sera, 2 Settembre 2020 sulle reti Mediaset e in particolare su Canale5, alle ore 21.20, con Il Generale Dalla Chiesa. Un corposo ed apprezzato lavoro incentrato ovviamente sulla storica figura del generale Dalla Chiesa, che si distinse, tra le altre cose, nella strenua lotta contro la mafia e contro le Brigate Rosse.

Stasera 2 Settembre in tv, Canale5, ore 21.20: Il Generale Dalla Chiesa

Si tratta di unFilm Tv di Giorgio Capitani del 2011, con Giancarlo Giannini, Stefania Sandrelli, Francesca Cavallin, e ancora con Milena Mancini, Marco Vivio, Chiara Mastalli.

Ovviamente racconta la storia del Generale. Dopo essersi fatto apprezzare in Sicilia nella lotta contro la mafia, nel 1974 l’ufficiale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa viene chiamato dallo Stato a combattere un nuovo avversario: le Brigate Rosse. Dalla Chiesa si trasferisce a Torino con la sua famiglia e promosso Generale, impiega poco tempo per capire che questo gruppo eversivo è stato preso sotto gamba. Si assiste, infatti, ad un drammatico aumento delle azioni criminali dei terroristi, nell’ambito sociale delle agitazioni dei movimenti di sinistra. Uomo autorevole e carismatico, Dalla Chiesa viene investito di poteri speciali. Alla guida del Nucleo Antiterrorismo, studia e contrasta l’attività delle Brigate Rosse, avvalendosi di metodi investigativi innovativi, come l’utilizzo di infiltrati.

Anche se gli impegni lo tengono spesso lontano dalla sua famiglia, ha in ogni modo una grande capacità di dedicarsi all’adorata moglie Dora e per i figli Rita, Nando e Simona. Il clima che sta vivendo l’Italia, però, è sempre più teso e pericoloso e la paura per la famiglia Dalla Chiesa sempre più forte, malgrado le continue rassicurazioni da parte del Generale. Il film tv, che venne proposto in 1^Tv come miniserie in due puntate il 10 e 11 settembre 2007 in prima serata su Canale5, torna ancora una volta in onda per far rivivere a tutti una delle pagine più ruvide e dolorosi e toccanti della nostra storia.