Stasera in tv, cosa vedere oggi 22 Ottobre 2020 sui canali Mediaset

Una nuova importante e ricca giornata sul fronte palinsesti tv, o per meglio dire serata, visto che i più grandi interessi vertono sempre in relazione al prime time: in particolare, oggi 22 ottobre 2020 che cosa ci sarà da attenderci in tv specialmente nei tre principali canali Mediaset?

Va detto che per vincere la forte concorrenza della Rai, che per esempio su Rai1 propongono la super apprezzata serie DOC che conquista di continuo sempre nuove fette di pubblico, l’offerta non poteva che essere variegata in casa Mediaset. Andiamo a vederla nel dettaglio.

Stasera in tv, cosa vedere oggi 22 Ottobre 2020 su Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Dunque cosa ci sarà nei tre principali network del biscione questa sera 22 Ottobre in prima serata? Andiamo a scoprirlo.

Canale5, ore 21.45: Chi vuol essere milionario?

Gerry Scotti conduce un nuovo appuntamento di Chi vuol essere Milionario?. Riparte la scalata alle 15 domande del quiz dei quiz per aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro. I concorrenti, oltre al loro talento e preparazione, possono giocarsi nei momenti di difficoltà 4 aiuti: il “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta. Il quiz, che quest’anno è tornato anche produttivamente in Italia, dai suoi esordi ha mantenuto la stessa scenografia, con le sue inconfondibili luci blu e la sigla originale. Irrinunciabile anche la famosa frase pronunciata da Gerry Scotti: “E’ la tua risposta definitiva? L’accendiamo?”.

Italia1, ore 21.20: Le Iene Show

Appuntamento del giovedì per Le Iene Show. Inchieste, servizi di cronaca e attualità, divertenti scherzi e interviste sono affidati, come sempre, agli inviati del programma. Ideatore Davide Parenti.

Rete4, ore 21.30: Dritto e Rovescio

Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commenterà dati e strategie per fronteggiare la seconda ondata di Covid-19, che sta colpendo duramente non solo l’Italia ma tutta Europa. Al centro del dibattito, le restrizioni introdotte da Governo e Regioni, le mancanze organizzative della macchina della prevenzione presieduta da istituzioni centrali e locali e le problematiche organizzative del settore dei trasporti pubblici. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato – come di consueto – ai problemi economici dei cittadini più colpiti dalla crisi, molti dei quali temono di perdere il loro posto di lavoro con lo sblocco dei licenziamenti, e ai disagi di ristoratori e titolari di locali notturni toccati dal coprifuoco imposto da alcune Regioni.