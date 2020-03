Stasera in tv, cosa vedere oggi 27 Marzo su Rai2, Rai3: film, serie, orari, trame

Nel tempo del Coronavirus, con gli italiani tutti a casa, ci si trova di fronte ad una sempre più importante scelta, per passare il tempo: ovvero, cosa vedere in prima serata in televisione.

Anche oggi 27 Marzo ci sono numerose serie tv, ma anche diversi film interessanti. Ma cosa c’è da vedere nello specifico nei canali Rai? Andiamo allora nel dettaglio di ciò che andrò in onda in prime time su Rai2 e Rai3.

Stasera in tv Rai2, ore 21.20: The Good Doctor – 1^Tv

Stasera in tv su Rai2 dalle ore 21.20 arriva The Good Doctor, in 1^Tv. Si tratta delle puntate undici e dodici della terza stagione. Ecco le trame.

Puntata 3×11. Un cuore spezzato: Glassman prova ad aiutare Shaun ad andare oltre il suo periodo di crisi, dovuto anche dai suoi problemi con Carly. Intanto Claire vive una profonda disillusione interiore.

Puntata 3×12. Mutazioni: Un fervente maratoneta, dopo essersi curato e ripreso da una frattura, torna in ospedale. Il primario Lim si ricorda di lui, ma in questo caso il problema è del tutto diverso.

Stasera in tv Rai3, ore 21.20: After the Sunset

Viceversa, su Rai3 stasera dalle ore 21.20 arriva After the Sunset, un film di Brett Ratner del 2004, con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson.

Parla di Max e Lola, una coppia di ladri professionisti, che dopo aver messo a segno un colpo, si sono spostati nei Carabi per godersi l’esito delle loro ruberie. Stan Lloyd, un agente dell’FBI è sicuro che i due stiano tramando un piano per rubare un diamante di grande valore che sta per giungere a Paradise Island, proprio l’isola che la coppia criminale ha scelto come rifugio.