Stasera in tv, cosa vedere su Canale5 e Italia1: Amici il Serale e Terminator Genisys. Anticipazioni, trama, ospiti, prove e televoto

Stasera in tv, cosa vedere su Canale5 e Italia1: Amici il Serale...

Una giornata, anzi, una serata di svago, in piena crisi da coronavirus, quest’oggi in prime time su Canale5. Infatti in prima serata, oggi 27 Marzo 2020 torna un nuovo appuntamento con Amici, il serale.

Il talent-reality di Maria De Filippi riapre i battenti dalle 21,40, mentre su Italia1 si riaffronta un’altra avventurosa serata con Terminator. Ecco la trama del film e tutte le anticipazioni sulla serata di Amici.

Stasera in tv, Canale5, ore 21.40: Amici, il serale

Nuova serata con Maria De Filippi che conduce la semifinale di Amici. Il talent show va in onda anche questa sera senza pubblico in studio. Gli allievi in gara sono:

Nyv (cantante),

Nicolai Gorodiskii (ballerino),

Giulia Molino (cantante),

Gaia Gozzi (cantante)

Javier Rojas (ballerino).

A valutare i ragazzi saranno come sempre tre organi: la giuria, i professori e la Var e il pubblico da casa tramite il televoto, rimasto aperto per permettere ai fan del programma di votare il concorrente prediletto.

Italia1, ore 21.30: Terminator: Genisys

Su Itali1 invece ritorna il film della saga Terminator. Il Film di Alan Taylor del 2015, con Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke racconta di quando John Connor, leader della resistenza umana, spedisce indietro nel tempo nel 1984 il sergente Kyle Reese per proteggere Sarah Connor e salvaguardare il futuro.

Il che provoca un evento inaspettato che crea una frattura nella linea temporale. Così, il sergente Reese si trova in un passato nuovo e sconosciuto, in cui dovrà fronteggiare improbabili alleati, tra cui un nuovo terminator T-800, il Guardiano, nuovi nemici e una nuova missione: ripristinare il futuro.