Stasera in tv, cosa vedere su tv8 e 9 oggi 3 Giugno 2020

Provando ancora una volta a scontrarsi con i colossi di Mediaset (questi i programmi in prima serata per oggi) e della Rai, anche oggi nella serata del 3 giugno 2020 i due network tv8 e il canale Nove propongono dei programmi diversi per provare a crescere dal punto di vista dello share.

Mentre 8 spinge per un film per tutto con un Hugh Grant in gran spolvero, canale Nove invece punta sull’ultima puntata di cambio moglie. Andiamo a vedere tutto sui due format.

Canale 8, ore 21.30: Che fine hanno fatto i Morgan

La scelta in questo caso ricade nel Film di Marc Lawrence del 2009, con Hugh Grant, Sarah Jessica Parker: Paul e Meryl sono una coppia di newyorkesi stressati e appena separati. Insieme assistono senza volere a un omicidio. I due ex sposi si rivolgono alla polizia e vengono inseriti nel programma federale di protezione dei testimoni. La nuova identità li presenta come marito e moglie, ancora felicemente sposati, e li obbliga a una convivenza forzata, in una piccola cittadina del Wyoming.

Nove, ore 21.25: Cambio Moglie – Ultima puntata

Al contrario su Nove ecco l’ultimo appuntamento con la nuova edizione di Cambio Moglie, nel quale due donne si scambiano la famiglia per una settimana. Ecco tre puntate inedite in cui differenti modelli di famiglia sono messi a dura prova. In ogni puntata, due donne si scambiano la vita per una settimana ritrovandosi in un contesto del tutto diverso dall’abituale.

Nei primi due giorni le due donne dovranno osservare le abitudini della nuova famiglia aderendo alle regole delle casa che ciascuna ha lasciato in ‘dote’.

Nei giorni successivi ognuna metterà invece in atto dei cambiamenti, modificando la vita di quelli che vivono in quella casa. Alla fine della settimana le due donne, coi rispettivi compagni, si incontreranno per discutere dell’esperienza vissuta.

Tra le novità di questa edizione il punto di vista del marito che viene interrogato sulla descrizione di vizi e virtù della famiglia, così come i figli adesso più protagonisti delle nuove regole cui adeguarsi.