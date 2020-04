Stasera in tv, Doc su Rai 1 oggi 2 Aprile: cosa succede trama e spoiler sulla fiction con Luca Argentero

Stasera in tv, Doc su Rai 1 oggi 2 Aprile: cosa succede...

Favorito da un grandissimo successo quanto a dati auditel della prima puntata, ecco che oggi 2 Aprile torna in onda una nuova puntata con l’apprezzata fiction Rai Doc – Nelle tue Mani, la serie con protagonista Luca Argentero e basata su una storia vera.

La vicenda del medico che per via di un incidente perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita e ispirata a una storia vera, ha fatto incetta di ascolti nella prima puntata. Cosa ci aspetta nella seconda serata con DOC?

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di oggi giovedì 2 aprile 2020.

Doc, anticipazioni secondo appuntamento di giovedì 2 Aprile: terza e quarta puntata

Doc – Nelle tue Mani ritorna in tv oggi 2 Aprile. La fiction, scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli e diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco ha potuto registrare solo alcuni del totale di sedici episodi previsti per via delle sospensioni dovute al coronavirus.

Interpretato dall’attore Luca Argentero, il protagonista è un medico primario che viene sparato alla testa, e subisce la perdita dela memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita.

Anni nei quali oltre al boom nella carriera, ha vissuto drammi come la perdita del figlio e la separazione dall’amata moglie, ora direttrice sanitaria dell’ospedale.

La pandemia del Coronavirus in Italia ha bloccato le riprese delle puntate rimanenti, come è successo per tante altre produzioni: portando dunque allo slittamento all’autunno. Questa sera però ci saranno altri due episodi da vedere. Ecco cosa succederà.

Doc: episodio 3 giovedì 2 aprile

Il terzo episodio si intitola Niente di personale: Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, e ora la sua autorità non spaventa più ma per tutti è complicato accettare il cambiamento dei ruoli.

Andrea spera ancora di riconquistare l’ex moglie, e la collaborazione con Giulia diventa un elemento di confusione, specialmente per lei, in momenti di grande dramma interno.

Doc: episodio 4 giovedì 2 aprile

Il quarto episodio, Una cosa buona che fa male parte con l’arrivo di un malato importante per Giulia, e acuisce i rapporti con gli specializzandi.

Andrea ha la possibilità di iniziare a capire chi siano tutti loro e di farsi anche, forse, un’idea nuova di ognuno. Nel frattempo, al reparto chiede aiuto per la ricerca della password della sua mail che potrebbe portarlo all’auspicata ricostruzione del suo passato, e del perchè è stato davvero sparato. Ma qualcuno vuole nascondergli la verità in tutti i modi.

Doc: le puntate Precedenti

La prima puntata, Meno 12, racconta la trasformazione della vita del professor Andrea Fanti, primario di Medicina Interna: il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita.

Scopre che ha perso un figlio per arresto cardiaco, che la moglie lo ha lasciato, mentre la sua attuale compagna non può rivelare nulla del loro rapporto perchè era segreto in reparto.

Nel secondo episodio, Selfie: Andrea, ricoverato nel reparto di Medicina Interna, così che magari un posto a lui familiare lo aiuti a recuperare i ricordi vive il quotidiano con la collaborazione di Giulia che segue la sua riabilitazione, anche se si trova davanti un uomo diverso da quello che amava.

Andrea si interessa poi di un caso medico del suo compagno di stanza, Jacopo, un ragazzino con una patologia complicata e un segreto.

