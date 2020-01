Stasera in TV, Dritto e Rovescio, Piazza Pulita: temi e ospiti su Rete 4 e La 7

Nelle ore calde dell’attualità politica, sociale, economica e non solo che, in Italia e all’estero stanno intrecciandosi ad alcuni grandi temi come il coronavirus o la dipartita di Kobe Bryant, gli equilibri mediorientali dopo le parole di Trump e, in Italia, con gli esiti elettorali, i programmi televisivi dediti all’attualità sono, come è d’uopo immaginarsi, sempre più orientati verso un’approfondimento corposo e variegato sulle grande tematiche del momento.

In particolare Dritto e Rovescio, su Rete 4, e Piazza Pulita su La 7 questa sera si affrontano nel prime time dei rispettivi canali per parlare a tutto tondo di ciò che succede nel Bel Paese e altrove. Ma su cosa verteranno nello specifico delle due trasmissioni? Andiamo con ordine.

Dritto e Rovescio: temi e ospiti della puntata del 30 Gennaio 2020

Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento di Paolo Del Debbio. Oggi ad aprire le danze ci sarà l’intervista al presidente della Regione Veneto Luca Zaia basata sugli esiti delle recenti elezioni in Emilia Romagna e Calabria, passando anche per il movimento delle Sardine alle polemiche con la Lega.

Si parlerà anche dei prossimi appuntamenti con le regionali in particolare in Toscana. Ne parleranno il senatore Davide Faraone (Italia Viva), il deputato Alessandro Cattaneo (Forza Italia), il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro e i giornalisti Giuseppe Cruciani e Gaetano Pedullà.

E poi tramite esperti si parlerà del Coronavirus, che ha contagiato quasi 6 mila persone e ne ha uccise oltre 130. E ancora, spazio all’inchiesta sugli abusi del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza e sugli assenteisti. Poi, “faccia a faccia” con Mario Giordano sugli introiti influencer, con Francesco Chiofalo, Jacopo Fo, Daniela Martani e Ludovica Pagani.

PiazzaPulita: ospiti e temi della puntata del 30 Gennaio 2020

Temi che torneranno di attualità anche a PiazzaPulita, dove i responsi del voto in Emilia Romagna e Calabria saranno il tema portante. In trasmissione a La 7 si parlerà anche di Yassin, il ragazzo a cui ha citofonato Salvini. Anche qui ci saranno news sul Coronavirus.

Con Corrado Formigli, si tratterranno il virologo Roberto Burioni, Maria Elena Boschi, Annalisa Cuzzocrea, Selvaggia Lucarelli, oltre a Paolo Mieli e Federico Rampini.