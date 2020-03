Stasera in Tv, Dritto e Rovescio su Rete4 con le ultime notizie sul Covid-19 in Italia

Stasera in tv una puntata speciale di Dritto e Rovescio per approfondire l’emergenza Coronavirus in Italia. Appuntamento insolito per il programma condotto da Paolo Del Debbio che eccezionalmente di lunedì sera va in onda con una puntata che sostituisce il talk politico di Nicola Porro “Quarta Repubblica”.

Poiché Porro è affetto da Covid-19, infatti, Mediaset ha deciso di raddoppiare Dritto e Rovescio offrendo a Paolo Del Debbio l’opportunità della prima serata di lunedì per approfondire il tema al centro della cronaca quotidiana: il Coronavirus. In diretta da Cologno Monzese tutte le ultime notizie e aggiornamenti sulla situazione Coronavirus in Italia.