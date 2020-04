Stasera in TV: Grande Fratello Vip, John Wick e Fuori dal Coro: anticipazioni, trame e ospiti del prime time di Canale 5, Italia1 e Rete4

Nella continua esigenza di miscelare l’importanza dell’informazione con il doveroso intrattenimento e con lo svago contraddistinto della pellicole cinematografiche, anche oggi 1 Aprile Mediaset propone un mix di differenti proposte nel suo palinsesto riferito al prime time.

Cosa c’è in prima serata su Canale 5, Italia 1 e Rete 4? Ecco le tre offerte, con anticipazioni, indicazioni degli ospiti e trame.

Canale5, ore 21.40: Grande Fratello Vip

Nuova puntata del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini, affiancato da Pupo nei panni di opinionista. Serata ricca di emozioni per gli inquilini della casa di Cinecittà che riceveranno grandi sorprese, e si troveranno a fare i coni con il difficile equilibrio tra lo svago, le nomination, la corsa alla vittoria e la realtà dura dell’epidemia da coronavirus.

Italia1, ore 21.15: John Wick – Capitolo 2

Si tratta di un film di Chad Stahelski del 2016, con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose. Parla del noto killer John Wick, obbligato a ritornare in azione da un ex collaboratore che prova a prendere il controllo di una banda internazionale di assassini. Legato da un giuramento di sangue, John per aiutarlo si reca a Roma, dove dovrà vedersela con alcuni dei criminali più spietati al mondo.

Rete4, ore 21.25: Fuori dal Coro

Nuova serata quest’oggi con Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano, e dedicato all’emergenza COVID 19. Analisi sugli eventuali ritardi per capire quando è nata l’epidemia e sulle relazioni eventuali con il boom di polmoniti registrate di dicembre. Discussione sulla burocrazia per l’approvvigionamento degli strumenti per la prevenzione.

Il 31 gennaio è stata proclamata l’emergenza sanitaria e ad oggi, dopo due mesi, gli ospedali non hanno camici, mascherine e respiratori. Tra gli ospiti di Mario Giordano, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che parlerà della sua proposta di dare subito 1.000 euro agli italiani senza lavoro e senza reddito, passando poi per la lotta in Europa per l’istituzione dei “Coronabond”.

Prevista anche la partecipazione di Carlo Cottarelli per un altro punto di vista economico e del Direttore di “Libero” Vittorio Feltri. E anche del prof. Massimo Galli, primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e il prof. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.