Stasera in TV: Grande Fratello Vip, rischio eliminazione e nuovi scontri tra ex. Ecco chi rischia stasera su Canale 5

In primo piano questa sera al Grande Fratello Vip non soltanto il nuovo round con le eliminazioni ma anche quello di nuovi ‘casi’ e di nuove polemiche. Quali in particolare?

Uno che sarà senza dubbio in copertina questa sera nella nuova puntata del GF VIP 4 in onda sempre in prima serata su Canale 5, c’è quello di Antonella Elia. In particolare, però, che cosa succede all’ex valletta di Mike?

Stasera in TV: Grande Fratello Vip, chi verrà eliminato

Riguardo al caso di Antonella Elia, si tratta di una situazione ormai nota: mentre lei si trova nella casa, il suo fidanzato si è rivisto con la sua ex. La donna si è vista assolutamente travolgere dalla furia, dalla frustrazione, e naturalmente tutti i concorrenti oggi saranno chiamati a parlarne.

Poi, si arriverà alla fase clou dell’eliminazione: ricordiamo in fatti che oggi in ballottaggio ci sono Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Barbara Alberti e Fabio Testi.

Chi verrà eliminato? Per scoprirlo occorre vedere questa sera su Canale5 la nuova puntata del GF Vip, con Signorini che chissà se punsecchierà Wanda Nara circa il suo post Instagram biricchino sulla gravidanza, fatto, si intuisce, proprio per chiamare attenzione.

Molto a rischio, dunque le posizioni di Adriana Volpe, Barbara Alberti, Fabio Testi e Michele Cucuzza, e soprattutto quest’ultimo, reo di aver cospirato.

Tre le vittime pare ci sia stato anche un altro concorrente che, però, quasi-quasi, pare intenzionato a lasciare il reality per ben altri motivi.

Si tratta, infatti, di Andrea Montovoli che ha confessato di pensare di lasciare il Grande Fratello Vip. “Non sono qui per infognarmi”.

Nel mentre, Alfonso Signorini riaprirà un alto capitolo della telenovela tra Pago e Serena Enardu con protagonista Miriana Trevisan, dal momento che l’ex del cantante sembra pronta ad entrare nella casa.

Anzi, senza condizionali, stando alle parole di Signorini a Verissimo: “Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire. Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa”.