Stasera in tv, i duelli: Top 10 su Rai1 ultima puntata sfida Ultimo su Canale5. Programmi Rai2, Rai3, Italia1 e Rete4

Stasera in tv, i duelli: Top 10 su Rai1 ultima puntata sfida...

Particolarissima la sfida dei programmi in prima serata tv di questa sera 3 Luglio 2020, con un carnet molto ricco. In attesa di vedere i riscontri dei dati degli ascolti (qui, invece, i dati di ascolto di ieri), ecco qui il quadro completo dei programmi in chiaro di oggi.

Ma andiamo a vedere nello specifico come si sviluppa la sfida tra Rai1 e Canale5.

Rai1, 3 luglio 2020 ore 21.25: Top Dieci Ultima puntata

Quarta e ultima puntata del game condotto da Carlo Conti. Anche questa volta due squadre da 3 personaggi famosi si affronteranno sulle classifiche.

La prima squadra sarà composta da Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia, mentre la seconda da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino. Ospiti speciali, Carlo Verdone e Loredana Bertè.

Canale5, ore 21.25: Ultimo – Caccia ai Narcos

In replica, invece ecco su canale5 la fiction del 2018, di Alexis Sweet, con Raoul Bova, Nerea Barros, Ruben Zamora, Josè Dammert.

Il comandante Ultimo viene chiamato dall’Interpol, e deve nfiltrarsi nel cartello di narcotrafficanti messicani, gli Zetas, guidati da El Cobra, un ex miliare messicano.

Il gruppo ha base a Tijuana, al confine fra Messico e Stati Uniti, ed ha già eliminato un gruppo di carabinieri. Ultimo accetta e per giungere fino a El Cobra entra in contatto con Laura Zunida Aguilar, la sua donna, che vive a Roma per gestire i traffici.

Rai2, ore 21.20: Le Bugie scorrono nel Sangue

Su Rai 2 invece il Film Tv del 2019, di Rebekah McKendry, con Robin Riker, Brooke Newton e Matthew Lawrence.

Dopo la morte della madre Samantha scopre una gravidanza e l’improvvisa comparsa di sua nonna, Colleen, da tempo perduta. Ma il passato oscuro di Colleen cambia tutte le carte in tavola.

Rai3, ore 21.20: La Grande Storia – Nuova Edizione

la puntata sarà incentrata su Roma attraverso i volti del 1960. Tra il boom economico, dopo gli anni della guerra si parla di Olimpiadi di Roma, ma anche di una Roma nuova da descrivere, come farà magistralmente Federico Fellini.

Non solo, si parla anche del settembre 1870, quando l’Italia è entrata finalmente a Roma.

Italia1, ore 21.35: Pacific Rim

Ecco invece qui il film del 2013, di G. Del Toro, con Charlie Hunnam, Idris Elba. che parla di mostri alieni giganteschi, che spaventano l’umanità.

Rete4, ore 21.30: Stasera Italia News Speciale

Ecco invece su rete4 una puntata speciale del programma condotto da Veronica Gentili, che si appropria della prima serata per parlare di cronaca e l’attualità e ovviamente di crisi economica e pandemia da coronavirus.