Stasera in tv, i programmi Rai del 1 Aprile: Stanotte a Firenze, Maltese e Chi l’ha visto. Trame, ospiti, anticipazioni

Una prima serata molto variegata quella di oggi 1 Aprile 2020: nella piena emergenza del Coronavirus, da viale Mazzini pensano ad una offerta piuttosto completa, con approfondimenti, cultura e pellicole d’autore.

Quali? Andiamo a vederle: ecco le scelte per il palinsesto da prime time di mamma Rai per quest’oggi primo di Aprile.

Rai1, ore 21.40: Stanotte a Firenze

Su Rai1 rilancia ancora una volta lo straordinario Alberto Angela in un viaggio notturno tra le meraviglie di Firenze. Un viaggio senza turisti, per scoprire una delle città più amate del mondo, con tutti i suoi capolavori. Il tutto in una grande produzione con tanti ospiti d’eccezione come Andrea Bocelli, Giusi Buscemi, Giancarlo Giannini, Oliviero Toscani.

Rai2, ore 21.20: Maltese – Il Romanzo del Commissario

Anche in questo caso si tratta di una replica. La Fiction di Gianluca Maria Tavarelli del 2017, con Kim Rossi Stuart, Claudio Castrogiovanni, Francesco Scianna racconta di Maltese che, in questo episodio prosegue le sue indagini fino a collegare una serie di casi minori che si riferiscono all’ascesa di un nuovo gruppo di potere mafioso. Nel mentre indaga, i motivi che lo hanno spinto a fuggire da Trapani tornano a fargli del male e vengono usati contro di lui.

Rai3, ore 21.20: Chi l’ha visto?

Rai 3 torna con uno dei suoi programmi storici. In primo piano a Chi l’ha visto si parla della ragazza di sedici anni scomparsa da più di un mese da un piccolo centro della provincia di Matera. I genitori si sono rivolti al programma di Federica Sciarelli lanciando un appello per farla tornare a casa.

Sarà uno dei casi al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto?. La trasmissione poi, continua la sua inchiesta sull’ospedale di Alzano Lombardo e la scelta di non chiudere la struttura.