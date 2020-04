Nel periodo di massimo isolamento per i cittadini italiani, specialmente per i piú giovani, una delle principali possibilitá di svago é insita nel vedere la TV.

Ecco perché molti canali stanno puntando sulla sequenza delle serie di film, come anche delle fiction per esempio, per poter intrattenere in sequenza il pubblico. Uno degli ultimi esempi in tal senso é quello di Italia1 che da qualche tempo ha puntato sulla trilogia di Jurassic Park.

E che, questa sera 22 Aprile 2020, ripropone appunto il terzo capitolo della serie dei film: Jurassic Park III, per appunto.

Ecco quel che é noto della trama e cast del terzo capitolo della saga sui pericolosi dinosauri.

Stasera in Tv, Jurassic Park III: trama e cast del terzo capitolo della saga

Il terzo capitolo della serie dei film sui Dinosauri é a cura della regia di Joe Johnston. Il film, con Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola, e ancora Trevor Morgan e Michael Jeter é del 2001 ed é, per appunto, la 3ª puntata della saga di Steven Spielberg, che firma come produttore esecutivo.

Secondo molti esperti di cinema, a confronto con i primi due e specialmente il primo capitolo della saga, questo terzo episodio non é certo il piú carico di enfasi, ma é anche vero che sembra quasi piú una costola che non una prosecuzione stessa.

Il collante é nel fatto che ritorna il prof. Grant (S. Neill, escluso dal secondo capitolo della saga) che metterá in gioco una nuova teoria sui Velociraptor che comunicano tra loro con suoni modulati.

Due coniugi lo convincono a sbarcare nell’isola Sorna per rintracciare il figlio, precipitato nella giungla in deltaplano. Il pericolo maggiore è un mastodontico Spinosauro, capace di abbattere anche i T. Rex e divorarli.

In un film nel quale peraltro é piuttosto riscontrabile il progresso tecnologico negli effetti speciali digitali, con gli Pterodattili che nel finale s’involano felici verso la quarta puntata, si scoprirá che nella trama vi é qualcosa di non detto, in merito al motivo per cui Grant viene portato sull´isola.

