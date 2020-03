Stasera in TV La Musica che unisce, raccolta fondi per Protezione civile: orario, canale, ospiti, vip

Stasera in TV La Musica che unisce, raccolta fondi per Protezione civile:...

La Musica che unisce, sbarca in TV: un grande evento mediatico e musicale per la raccolta fondi volta a sostenere la Protezione civile in questa gravissima emergenza nazionale del coronavirus.

Una bellissima, grande serata solidale per sostenere la raccolta fondi a favore della Protezione Civile con “La Musica che unisce”. Arriva questa sera, in prime time, su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni.

Stasera in TV La Musica che unisce: ore 20,30 su Rai1

Questa sera dunque, martedì 31 marzo, in onda dalle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1, uno show unico nel suo genere: senza interruzioni pubblicitarie, con la voce narrante di Vincenzo Mollica, e in simultanea su RaiRadio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.

Un grande evento per sostenere una raccolta fondi destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro ‪il coronavirus.

Tanti gli artisti che col loro contributo da remoto e a titolo gratuito si mettono al servizio dell’aiuto reciproco: personaggi e artisti del mondo dello spettacolo come Virginia Raffaele e Roberto Bolle che realizzeranno un ironico balletto virtuale. Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino in coppia, recitando un dialogo che prende spunto da queste settimane così strane. Gigi Proietti reciterà lo splendido testo di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori.

E poi, ancora, Enrico Brignano sarà in tv con i suoi sorridenti schetch. Luca Zingaretti farà invece un monologo da lui scritto per donare per la Protezione Civile.

aggiornamento ore 00,41

E ovviamente poi ci sarà formidabile ricco cast musicale: Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Levante e ancora Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Il Volo e ancora Calcutta e i Måneskin.

Aggiornamento ore 5,11

Dal mondo sportivo ci saranno diverse apparizioni: Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri.

Spazio anche alla informazione scientifica, tra cui il Prof. Walter Ricciardi – Consigliere del ministro della Salute, il Prof. Giovanni Rezza – Direttore Dipartimento Malattie Infettive – Istituto Superiore di Sanità, il Prof. Giuseppe Ippolito – Direttore scientifico INMI Lazzaro Spallanzani Roma e la Dott.ssa Flavia Riccardo – Ricercatrice – Istituto Superiore di Sanità.

Ci saranno anche diversi contributi ricavati dal web, a riprova della creatività e spirito civico degli italiani.

Ci sarà un messaggio speciale di Angelo Borrelli, dedicato a tutti coloro che faranno donazioni. Sarà possibile farlo non soltanto utilizzando l’IBAN della Protezione Civile, ma anche con carta di credito all’indirizzo www.rai.it/musicacheunisce.

Lo show sarà disponibile su tutte le piattaforme Rai: RaiPlay, canali YouTube e Facebook.

aggiornamento ore 10,45