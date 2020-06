Stasera in tv, l’informazione su Rai3 con Cartabianca, Bersaglio mobile su La7. E da Bruno Vespa oggi 16 giugno De Micheli e Spadafora

Una giornata che, dal punto di vista televisivo, anche quest’oggi 16 giugno 2020 sarà contraddistinta da un folto numero di programmi di approfondimento e legati alla attualità, anche se non soprattutto connessa alla emergenza covid-19.

Se Mediaset punta su Fuori dal Coro per affrontare questi temi, quali sono le risposte della Rai e la7? Tutto, ovviamente, nell’ottica degli ascolti tv, che ogni giorno regalano indicazioni e vincitori nella gara dello share. Questo ad esempio è quanto è avvenuto in relazione agli ascolti tv di ieri.

Rai3, ore 21.20: #Cartabianca

Su Rai3 appuntamento con Cartabianca che si concentra ancora una volta sulla pandemia. Infatti, il numero dei contagi da coronavirus continua scendere, tuttavia è sempre molto dura la situazione economica in Italia.

Riuscirà il governo a proporre soluzioni corrette, che possano superare il rischio della perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro? E quale ruolo giocherà l’opposizione?

Su questo e su altri argomenti connessi all’emergenza covid-19 si spazia nell’appuntamento con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti.

Porta a porta: Spadafora e De Micheli oggi da Bruno Vespa

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora saranno gli ospiti di “Porta a Porta”, intervistati da Bruno Vespa nella puntata in onda oggi martedì 16 giugno alle 23.55, su Rai1.

Molti gli argomenti su cui verteranno i dialoghi con il noto conduttore e giornalista Rai: dalla ripresa delle attività sportive e della Serie A di calcio in particolare alle differenze con gli altri sport e con le attività a corollario, passando per le iniziative verso adolescenti e bambini, i centri estivi e, più in generale, le riaperture in questa metà di Giugno.

La7, ore 21.15: Speciale Bersaglio Mobile

Il martedì sera di La7, senza più del talk show di Giovanni Floris e diMartedì, vede in questo caso, oggi 16 giugno 2020 come protagonista Enrico Mentana con uno Speciale Bersaglio Mobile.

Il giornalista e anchorman, leader del tg di La7 e ormai celebre per i suoi corposi approfondimenti giornalistici, spesso anche in forma di ‘maratona’, ancora una volta affronta la strettissima attualità, sia italiana che internazionale, toccando i temi principali del momento: non solo la crisi economica e i dati più recenti circa la pandemia da coronavirus, ma indubbiamente ci sarà spazio anche per il tema ‘venezuela’ che sta agitando le acque intorno al M5s, le proposte dell’opposizione di governo, gli Stati Generali di Conte e il suo futuro eventuale nel mondo della politica, passando anche dall’ondata di revisionismo che sta sfociando in atti vandalici.