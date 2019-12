Stasera in TV, Lunedì 30 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione tra film, serie e programmi

Stasera in TV, Lunedì 30 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione...

Che cosa c'è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci stasera, 30 dicembre 2019, comodamente sui nostri divani?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per lunedì 30 dicembre 2019. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV? Ecco tutte

La programmazione tv di stasera lunedì 30 dicembre 2019, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Ballerina (Film)

Rai Due, alle 21,20 911 – Stagione 1 Episodio 1 – Emergenze (Telefilm)

Su Rai Tre dalle 21,20 I miserabili 2018 (Miniserie)

Su Canale 5, dalle 21.20 Vasco Rossi Non Stop Live (Documentario)

Italia 1, alle 21,20, Un amico molto speciale (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Mountains La vita sopra le nuvole – Himalaya 1a parte (Documentario)

La 7, alle 21,15, Josephine Ange Gardien (Telefilm)

Su Tv8, dalle 21,20 Johnny Stecchino (Film)

Sul Nove, alle 21.15 Come l’acqua per gli elefanti (Film)