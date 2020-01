Stasera in TV: l’uomo sul treno su Rai 2, In Her Shoes...

Mentre Rai 1 questa sera schiera l’artiglieria pesante con Don Matteo 12, della cui puntata di questa sera ci siamo occupati in un altro approfondimento dedicato al quarto episodio, cosa ci sarà invece negli altri canali in chiaro in tv?

Come sempre è possibile seguire i dettagli e l’elenco dei programmi di questa sera qui, in uno speciale con orari e palinsesti canale dopo canale. Quanto, invece, alle trame? Su cosa vertono i programmi, i film, le fiction che possiamo vedere stasera 30 gennaio in tv?

Stasera in TV: l’uomo sul treno su Rai 2, In Her Shoes sul Rai 3, come un gatto in Tangenziale su canale 5: trama, temi, anticipazioni

Ecco tutte le trame relative a ciò che è in serbo su Rai 2, Rai 3, e ancora Canale 5 e Italia 1.

L’uomo sul treno – 1°Tv Rai 2.

Si tratta di un film di Jaume Collet-Serra del 2018, con protagonisti Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill, Elizabeth McGovern. La storia racconta di Michael MacCauley, un pendolare che da vent’anni va a New York, finché non perde il lavoro per una compagnia di assicurazioni.

Sul treno del ritorno incontra però una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio del suo aiuto: vuole che trovi una persona misteriosa, e non le crede finché non vede che i soldi ci sono davvero. A quel punto è troppo tardi per chiamarsi fuori e scopre di essere caduto in una organizzazione in grado di colpire la sua famiglia.

In Her Shoes – Se fossi lei Rai3, ore 21.20:

Film di Curtis Hanson del 2004, con Cameron Diaz, Tony Colette, Shirley MacLane. La storia è basata su Rose e Maggie, sorelle diverse tra loro. Rose è un avvocato in carriera, che vive per il lavoro. Maggie non lavora, è giovane e bella e cambia maree di amanti. In comune cos’hanno? Solo la misura delle scarpe, anche se le vicende successive le faranno ricredere.

Come un gatto in tangenziale, Canale5, ore 21.40

Film di Riccardo Milani del 2017, con Antonio albanese, Paola Cortellesi. E’ la storia di Giovanni, impegnato nell’integrazione sociale, e di Monica, ex cassiera in integrazione così diversi da non incrociarsi mai se i loro figli non si fossero fidanzati. Li accomuna una sola cosa: la voglia che la storia tra i loro figli finisca. Costretti a frequentarsi, qualcosa tra loro cambierà.