Stasera in tv, Matrimonio a Parigi su Canale 5, Harry Potter su Italia1, Pearl Harbor su La7: trama e cast

Una prima serata ricca di film di ottima fattura oggi, 30 Marzo 2020 nei canali in chiaro, il tutto per intrattenere il numero maggiore di italiani nei giorni tristi di questa lunga e drammatica pandemia da coronavirus.

Si parte con Canale5 che oggi dalle ore 21.40 lancia la divertente pellicola Matrimonio a Parigi. Ecco il cast, la trama e le anticipazioni.

Stasera in tv, Canale5, ore 21.40: Matrimonio a Parigi

Si tratta di un film di Claudio Risi del 2011, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini. La divertente storia racconta le vicende di Massimo e Gennaro si incontrano su un aereo diretto a Parigi dove vivono i rispettivi figli. Il primo e’ un milanese corrotto e evasore, il secondo un onesto imprenditore napoletano. Il caso li porterà a contrastarsi e confrontarsi.

Stesra in tv, Italia1, ore 21.25: Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Il film di David Yates del 2007, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Imelda Staunton, racconta dellaa battaglia contro le forze oscure di Voldemort e dei suoi Mangiamorte che è arrivata ai suoi veri inizi.

E’ infatti giunto il momento di scendere in campo per l’Ordine della Fenice. Come anche per l’Esercito di Silente, un gruppo di giovani studenti desiderosi di imparare a combattere.

Stasera in tv, La7, ore 21.15: Pearl Harbor

Emozioni e brividi, poi, nel film di Michael Bay del 2001, con Ben Affleck, Alec Baldwin, Kate Beckinsale. Naturalmente, come si immagina, racconta delll’attacco del 7 dicembre 1941 dei giapponesi su Pearl Harbor. L’agguato bellico rappresenta di fatto poi lo sfondo della personale e tragica storia di Raf e Danny, amici sin da bambini e ora piloti. Come andranno a finire le loro personali storie?