Stasera in tv, Mediaset contro Rai: Ciao Darwin e Transformers vs Tutte lo vogliono e Sol Levante. Canali, orari, trame

Stasera in tv, Mediaset contro Rai: Ciao Darwin e Transformers vs Tutte...

Una giornata di grande spolvero oggi 15 Giugno 2020 per i canali Mediaset e quelli della Rai, che si provano a dare ‘battaglia’ alla conquista, in prime time, di punti di share significativi e decisivi per la vittoria.

Una battaglia che si ripete ogni giorno: questi, per esempio, i dati auditel del 14 giugno 2020, vale a dire di ieri. Questo invece è, in sintesi, il quadro di tutta la programmazione TV di oggi nei canali in chiaro.

Canale5, ore 21.40: Ciao Darwin 7 – La Resurrezione

Canale5 decide di puntare sul sicuro, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e la settima edizione dello show che più li caratterizzata. In questa puntata si sfidano la squadra della “Carne”, capitanata da Tina Cipollari, e la squadra dello “Spirito”, capitanata da Safiria Leccese.

Italia1, ore 21.25: Transformers – La vendetta del caduto

Per coprire una fascia di pubblico diversa, Italia1 punta sul film di Michael Bay del 2009, con Megan Fox, Shia Labeouf, Josh Duhamel e Matthew Marsden.

Racconta di Sam Witwicky che deve partire per il college e si trova costretto a doversi separare dalla ragazza Mikaela e dalla sua famiglia: ma viene colpito da visioni che gli attraversano il cervello. Preoccupato di soffrire della stessa malattia che ha colpito suo nonno, Sam non rivela il problema fino a che non può ignorare i messaggi nella sua mente. Così, il giovane si troverà coinvolto nella guerra tra Autobot e Decepticon in cui è in gioco il destino dell’universo.

Rete4 invece punta su Quarta repubblica.

Rai2, ore 21.20: Tutte lo vogliono

Di diverso tenore è la scelta di rai2. Mentre infatti rai1 punta sul Giovane Montalbano, il secondo canale invece punta sul film di Alessio Maria Federici del 2015, con Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, e Giulio Berruti.

Racconta di Chiara, una food designer, e Orazio, uno sciampista per cani. Sebbene Chiara abbia riscoperto il suo primo amore adolescenziale, il gradevole Raffaello, l’incontro con Orazio le cambia la vita.

Rai3, ore 21.20: Sol Levante

Infine, ecco su rai3 Film di Philip Kaufman del 1993, con Sean Connery, e Wesley Snipes. All’inaugurazione del nuovo grattacielo di una multinazionale giapponese a Los Angeles viene uccisa una ragazza. I due poliziotti che devono occuparsi del caso sono Web Smith e John Connor, esperto di rapporti con i nipponici. Connor lascia andare il primo sospettato e Web protesta, ma è Connor ad averci visto giusto. E nelle indagini finisce anche un senatore, nemico della presenza giapponese negli Stati Uniti.