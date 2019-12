Stasera in TV, mercoledì 25 dicembre 2019: cosa c’è a Natale 2019 in televisione tra film, serie e programmi

Cosa c’è stasera in tv? Se lo stanno chiedendo in molti visto. Dopo aver visto la programmazione tv per la Vigilia di Natale 2019, ora il dubbio è legato alla giornata di mercoledì 25 dicembre. In vista del Natale la programmazione tv delle principali frequenze tv offre un palinsesto all’insegna del divertimento e dei tradizionali film di Natale.

Dopo la serata di ieri con il Concerto di Natale ed il film “Una poltrona per due“, stasera in tv tornano vari show tutti da ridere e gustare sul divano. Vediamo nel dettaglio i programmi tv, film e serie di stasera, mercoledì 25 dicembre 2019.

Stasera in TV 25 dicembre 2019: film di Natale 2019 e programmi

La programmazione tv di mercoledì 25 dicembre 2019 offre su Rai 1 il musical del 2017 “La Bella e la Bestia“, un film che vede protagonisti attori come Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans. Per chi preferisci farsi qualche risata in famiglia consigliamo la visione del mercoledì natalizio di Rai 2 con “Salemme il bello… della diretta“.

Su Rai 3 spazio alla musica con “Che storia è la musica” mentre su Rete 4 il grande classico del cinema mondiale “Via col Vento“. Grandi risate anche su Canale 5 con il film “Il peggior Natale della mia vita“, una divertente pellicola con protagonisti Fabio de Luigi e Cristina Capotondi. Su Italia 1, invece, troviamo Paolo Ruffini con lo spettacolo teatrale “Up & Down“.

Ma proseguiamo anche con la programmazione tv di oggi per le reti minori, su La7 il film d’avventura “Pomi d’ottone e manici di scopa” e su Tv8 torna “Un Natale per due” con Enrico Brignano e Alessandro Gassman. Chiudiamo con Nove che ospita il film Western del 1981 “Occhio alla Penna” con protagonista Bud Spencer.