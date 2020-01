Stasera in tv, Quarta Repubblica, le anticipazioni del 27 gennaio: temi, ospiti, analisi post voto

Nelle ore immediatamente successive ai verdetti elettorali che son arrivati dalla Calabria e dalla Emilia Romagna prender spunto l’appuntamento di questa sera in tv, con Quarta Repubblica. Il noto programma di Rete 4 farà un focus particolarmente approfondito su quelle che sono le reazioni, su quelli che sono gli esiti e i significati del responso delle urne.

Stasera in tv, Quarta Repubblica, le anticipazioni del 27 gennaio: tutti gli ospiti e gli argomenti

Eccoci dunque. Appuntamento questa sera, lunedì 27 gennaio, con una la puntata di Quarta Repubblica dalle 21.25 su Rete 4. Come è facile da dedurre, la puntata sarà particolarmente imperniata sugli approfondimenti legati ai risultati del voto in Emilia-Romagna e in Calabria.

In tal senso sono dati per certi gli interventi della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, del segretario della Lega Matteo Salvini e del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

Nicola Porro porta avanti dunque una puntata tutta focalizzata sui significati del responso delle urne: ci saranno interviste a vincitori e sconfitti e si parlerà di eventuali stravolgimenti negli equilibri politici in generale, sia in seno alla maggioranza che non.

Cambierà qualcosa per l’Esecutivo? E il centrodestra come metabolizzerà il risultato elettorale? Saranno in tal senso utili in questa serata i diversi collegamenti in diretta con gli inviati nelle due regioni e i diversi interventi di ospiti come Alessandro Sallusti, Marcello Sorgi, Goffredo Buccini, Stefano Cappellini, Federico Rampini, Riccardo Barenghi, Luca Telese e Daniele Capezzone.