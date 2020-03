Stasera in tv, Rai1 Il commissario Montalbano, puntata e trama. Rai2, Stasera tutto è possibile: ospiti e sfide

Questa sera, 30 Marzo 2020 la Rai rilancia due dei suoi programmi più funzionali e più apprezzati degli ultimi tempi. Su Rai1 ritorna con delle repliche Il Commissario Montalbano con la puntata L’altro capo del filo.

Su Rai2 invece ritorna Stasera tutto è possibile con De Martino e la sua ‘banda’ di vip in gara giocosa. Ecco gli orari, le trame, e tutte le informazioni sui due programmi.

Stasera in tv, Rai1 Il commissario Montalbano, ecco quale puntata

Oggi, lunedì 30 marzo su Rai1 ecco dunque una prima serata in compagnia del Commissario Salvo Montalbano, il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, nato dalla penna di Andrea Camilleri, e protagonista della serie “Il Commissario Montalbano”.

Alle 21.25 sarà rilanciato l’episodio “L’altro capo del filo”, il film tratto dall’omonimo romanzo di Camilleri (edito da Sellerio), che vede Salvo e i suoi storici amici alle prese con un caso di cronaca. Una giovane e bellissima ragazza, amica di Livia, viene trovata morta nella sua sartoria. I colpi rinvenuti sul corpo mostrano una particolare ferocia ell’assassino.

Con Luca Zingaretti, recitano: Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Elena Radonicich, Angelo Russo, Ahmed, Hafiene, Eurydice El-ETr, Giorgia Salari, Carlo Calderone, e ancora Anna Ferruzzo, David Cannavò, Davide Lo Verde, Aglaia Mora, Giovanni Guardiano, ma anche Nour Zarafi, Safa Derguala, Hossein Taheri e con la partecipazione di Sonia Bergamasco.

Rai 2: Stasera tutto è possibile

Al contempo, Rai2 sempre oggi, lunedì 30 marzo alle 21.20, rilancia Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

In questa seconda puntata ci saranno Maurizio Casagrande, Le Donatella, Mago Forest, Antonio Giuliani, Valeria Graci, Ricky Memphis e Francesco Paolantoni.

Come sempre non si tratta di una vera competizione. Lo scopo del programma è divertirsi e divertire, giocando con delle prove tutte da ridere, in particolare con la celebre Stanza Inclinata, per regalare agli italiani risate e buonumore specie in questi giorni bui da coronavirus.