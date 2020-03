Stasera in TV: tutti gli speciali sul Coronavirus, da Porta a Porta a Dritto e Rovescio e PiazzaPulita. Orari, temi, ospiti

Nei giorni della emergenza da Coronavirus, ecco che anche quest’oggi, 26 Marzo 2020, in prima serata e anche più tardi ci saranno numerosi approfondimenti tv con trasmissioni storiche e molto seguite per fornire nuovi aggiornamenti sulla pandemia.

Ecco, a partire da Porta a Porta passando per Dritto e Rovescio su Rete4, chi ci sarà e quali saranno i temi, gli spunti e gli ospiti.

Stasera in TV: tutti gli speciali sul Coronavirus, a Porta a Porta Bruno Vespa ospita Giorgia Meloni

Oggi 26 Marzo nella nuova puntata di Porta a Porta sarà ospite Giorgia Meloni. Nella puntata di “Porta a Porta”, odierna, di giovedì 26 marzo alle 23.40 su Rai1, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, sarà intervistata da Bruno Vespa insieme a tanti altri ospiti sull’emergenza Coronavirus.

Su Rai3, invece dalle ore 21.20 riecco Chi l’ha visto?

Dopo uno stop di una settimana dovuto all’isolamento per coronavirus di Federica Sciarelli, eccezionalmente di giovedì, riparte con un appuntamento cruciale, tra emergenze e dirette sui casi di scomparsa e tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus e le testimonianze di chi lavora nelle zone più a rischio.

Stasera in TV, Coronavirus: su Rete4, ore 21.25 Dritto e Rovescio

Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimentocondotto da Paolo Del Debbio. In primo piano l’emergenza coronavirus in Italia e ovunque. Del Debbio con l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera e il governatore del Veneto Luca Zaia – rappresentanti di due delle regioni più sofferenti in Italia – valute le ultime misure in atto dal Governo per frenare i contagi da Coronavirus: multe da 400 a 3.000 euro per chi infrange le regole e carcere fino a cinque anni per chi viola la quarantena.

Si parla anche delle varie misure economiche varate con il decreto “Cura Italia”, e, con il professore Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, si prova a rispondere alle domande degli italiani su contagio e sintomi.

Stasera in tv, La7, ore 21.15: PiazzaPulita sul coronavirus con il ritorno di Matteo Salvini

L’emergenza coronavirus, le scelte e e strategie, la cura e il difficile rapporto tra sicurezza e lavoro. Nell’approfondimento di PiazzaPulita si fa il focus sul nostro Paese che battaglia contro il coronavirus, con un nuovo viaggio tra gli ospedali e le case di riposo della Lombardia.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il Segretario della Lega Matteo Salvini, che torna dopo una lunga assenza, e il Direttore Scientifico dell’Istituto Humanitas Alberto Mantovani.

Ci sarà anche l’attore Beppe Fiorello; il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, Francesca Re David (Fiom); Carlo Calenda (Azione) e i giornalisti Antonio Padellaro e Selvaggia Lucarelli.