Stasera in TV, venerdì 27 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione tra film, serie e programmi

Stasera in TV, venerdì 27 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione...

Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci stasera, 27 dicembre 2019, comodamente sui nostri divani? Dopo i fasti e i successi di alcuni dei programmi più in auge e in attesa che, ancora una volta, dati auditel alla mano nella giornata di ieri hanno vinto la gara degli ascolti, ecco che ci si prepara ancora alla solita carrellata di programmi da poter vedere. Già, ma quali?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per venerdì 27 dicembre 2019. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV?

La Rai punta tutto sui film. Sposato a domani il programma di Mara Venier La porta dei sogni, Rai1 propone il film di Gerardo Olivares Abel – Il figlio del vento, con Tobias Moretti e Jean Reno.

Rai2, invece, manderà in onda Saving Mr Banks. Il film per la famiglia, con Tom Hanks che impersona Walt Disney, racconta il lungo processo che porterà alla realizzazione di ‘Mary Poppins’.

Su Rai3 la commedia di Carlo Vanzina Un matrimonio da favola, con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti e Paola Minaccioni.

Strategia diversificata, invece, per le reti generaliste Mediaset. Canale 5, dopo Striscia la Notizia, schiera La vita è bella, il film di Vincenzo Cerami con Roberto Benigni e Nicoletta Mantovani, vincitore dell’Oscar come miglior film straniero nel 1999.

Italia1, invece, punta sulla pellicola natalizia con Vince Vaugh Fred Claus – Un fratello sotto l’albero. Piero Chiambretti, su Rete4, vi aspetta con lo speciale #CR4 La repubblica delle donne sotto l’albero.

E se La7, stasera, manda in onda il film Tutte le donne della mia vita con Luca Zingaretti, TV8 schiera Masterchef 8, la scorsa edizione del talent show culinario di SkyUno in prima tv free. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza mentre su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) la finale di Junior Bake Off Italia.