Stasera Rai2 e Rai3 22 Giugno 2020: Hawaii Five – 0 e Le verità nascoste

Stasera Rai2 e Rai3 22 Giugno 2020: Hawaii Five – 0 e...

Una serata alla ricerca del relax e di una proposta molto varia quella che, dal punto di vista televisivo oggi 22 giugno 2020 i canali della Rai prevedono in prime time.

Se RAI1 prevede il ritorno del giovane Montalbano, invece le scelte di rai2 e rai3 sono divergenti ma sempre incentrate sull’intrattenimento con pellicole. Come andrà?

Mentre attendiamo, ovviamente domani, di scoprire come andrà sul piano dell’audience, ecco gli ascolti di ieri. Questo è quello che invece concerne la programmazione tv nei principali canali in chiaro di oggi 22 Giugno 2020.

Rai2, ore 21.20: Hawaii Five – 0 – 1° Tv

Nella prima puntata di oggi Punti deboli, La Five – 0 deve analizzare una rapina a mano armata in una banca. Junior deve scontrarsi con la sua ex fidanzata perché uno dei rapinatori è il suo attuale compagno.

Segue, alle ore 22.05: N.C.I.S.: New Orleans – 1°Tv, con la puntata Sangue del mio sangue: Quattro uomini perdono la vita in un blitz. Sembra un regolamento di conti tra spacciatori, ma qualcosa non quadra.

Rai3, ore 21.20: Le verità nascoste

Invece su rai3 si punta tutto sul celebre film di Robert Zemeckis del 2000, con Michelle Pfeiffer e Harrison Ford.

Racconta dell dottor Norman Spencer e di Claire, sposati e felici, abitano in una villa sul lago forse troppo isolata. Mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Il primo sospetto è che il vicino abbia ucciso la moglie: lo spia col binocolo e ben presto la idea si rivela sbagliata.

Ma in casa c’è “qualcuno” o qualcosa: le porte che non si chiudono bene, quadri che cascano senza che nessuno li tocchi e quello strano fumo che esce dalla vasca da bagno. Cosa succede?