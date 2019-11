Stasera tutto è possibile, ecco gli ospiti di Stefano De Martino e cosa succede in puntata oggi 4 Novembre 2019

Questa sera Lunedì 4 Novembre, alle 21.20 su Rai2, torna con la quinta puntata Stasera tutto è possibile, il cosiddetto feeling good show condotto dall’attraente Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Un programma che sta facendo davvero parlare di sé per via delle adesioni di pubblico, e i cui ascolti in crescita stanno dimostrando una certa abilità da parte del pool che c’è dietro lo show di attirare una fascia di fan sempre più ampia e variegata, dai grandi a bambini. Basti pensare che la scorsa puntata come riscontrabile nella sezione degli ascolti tv ha infatti ottenuto l’8.8% di share e più di 1.7 milioni di telespettatori, con percentuali di share oltre il 12% nelle fasce di età tra i 4 e i 14 anni e tra i 15 e i 34 anni.

Ma che cosa vedremo questa sera in onda? Cosa hanno previsto gli autori? Con chi si intratterrà il simpatico e carismatico Stefano De Martino? Ecco cosa ci aspetta in prima serata questa sera, quando, appunto ‘tutto è possibile’.

Per la nuova puntata di Stasera tutto è possibile si parla di sport: questo il tema della serata. Oggi, Lunedì 4 novembre, alle 21:20 su Rai2, torna l’appuntamento con lo show più divertente degli ultimi tempi inb tv: ‘Stasera tutto è possibile’, il programma condotto da Stefano De Martino è giunto alla ottava puntata.

Come detto il tema sarà lo sport e, per l’occasione, all’Auditorium Rai di Napoli arriveranno: Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno, Nathalie Guetta, The Jackal, Antonio Giuliani, Veronica Gatto, Mariano Bruno e Arturo Brachetti.

Tutti si cimenteranno nei vari giochi del programma, cantando, ballando, improvvisando e provando a restare in equilibrio nella celebre Stanza inclinata. Unico scopo della serata sarà, come sempre, quello divertirsi e divertire.