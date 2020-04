Stasera tutto è possibile, puntata 20 Aprile 2020: giochi, gag e ospiti di Stefano De Martino

Riprende il via l’appuntamento giocoso, goliardico e di intrattenimento puro di Stasera tutto è possibile, con la puntata del 20 Aprile 2020: questa sera, nuvoi giochi, gag e ospiti divertenti e divertiti che saranno guidati, come da tradizione da Stefano De Martino in uno degli appuntamenti tra i più seguiti tra quelli andati in onda in Autunno.

Chi ci sarà questa sera su Rai2 tra gli ospiti pronti a mettersi in mostra e in gioco per il solo buonumore? Ecco le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile, da Stefano De Martino ospiti Paolontoni, Casagrande, Enzo Salvi e The Jackal

Con Stasera tutto è possibile fa ritorno il buonumore su Rai2 in tempo di coronavirus, con un cast eccezionale e tutto votato alla ironia e al puro intrattenimento.

Quinto appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, andato in onda lo scorso autunno.

Con la conduzione di Stefano De Martino, nella puntata in onda lunedì 20 aprile alle 21.20, saranno protagonisti Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, e ancora Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi.

Tema della puntata è il “Cooking”, con giochi, gag e coreografie che hanno divertito il pubblico, a partire dalla Stanza inclinata, ormai clou del programma. Una serata piena del buonumore, senza vincitori né vinti: solo gioco e piacere di stare insieme.

