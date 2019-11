Stasera tutto è possibile, ultima puntata, ecco gli ospiti di Stefano De Martino dell’11 Novembre: cosa succede

Questa sera Lunedì 11 Novembre, alle 21.20 su Rai2, come di consueto ritorna una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Ormai noto e apprezzato dal pubblico, il feeling good show condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy propone un’altra puntata di grande fascino. Cosa accadrà stasera in onda?

Dopo la costante crescite nella sezione degli ascolti tv il programma di Rai due, che come rete in generale sta beneficiando anche di altri format come per esempio Il Collegio 4 altro record di audience, il programma di Stefano De Martino si prepara a emozionare e divertire anche questa sera.

Ma che cosa vedremo in onda? Cosa hanno studiato gli autori? Con chi si divertirà Stefano De Martino? Ecco cosa prevede oggi ‘tutto è possibile’.

Stasera tutto è possibile, ecco gli ospiti di Stefano De Martino e cosa succede in puntata. Spoiler dello show record di ascolti

Quest’oggi, lunedì 11 novembre, alle 21.20 su Rai2, è la puntata finale di questa stagione di “Stasera tutto è possibile”.

Argomento portante del nono e ultimo appuntamento sarà la Musica. E questi sono gli ospiti: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Max Giusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci.

Appuntamento dunque in serata all’Auditorium Rai di Napoli, all’insegna del divertimento e delle risate. Giochi, sfide, canti, balli, e la immancabile Stanza inclinata. Senza dimenticare la mascotte del programma, il Panda “animato” dal ballerino Egon Polzone.

Stasera tutto è possibile prevede poi due puntate che faranno rivivere al pubblico il “meglio di” questa edizione.