Stasera Tv 13 Febbraio, su Italia 1 tornano Le Iene Show: anticipazioni, temi, servizi

Questa sera in Tv, 13 Febbraio, su Italia 1 fanno il loro ritorno Le Iene Show con un nuovo, solito ricco carnet di interviste, inchieste, gag, scherzi e approfondimenti.

Ecco tutte le anticipazioni, i temi, e i servizi de Le Iene Show puntuali in prima serata questa sera 13 Febbraio, su Italia 1.

Stasera Tv 13 Febbraio, su Italia 1 tornano Le Iene Show: anticipazioni. E dal 25 Febbraio doppio appuntamento

Tornano oggi in Tv e quello del 13 Febbraio alle 21:20 su Italia 1 sarà un appuntamento ricchissimo, per “Le Iene Show”: che poi, a partire dal 25 Febbraio, si raddoppiano nelle puntate. Che cosa vedremo? Ecco le anticipazioni.

Giovedì 13 febbraio riparte la nuova strada de “Le Iene Show”, in diretta e in prima serata, su Italia 1. La conduzione come noto, è affidata, a rotazione, al trio maschile composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e da quello interamente femminile contraddistinto dalla presenza di Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Di cosa si parlerà stasera Tv 13 Febbraio a Le Iene Show? Prima di questo, è doverosa una precisazione. Da martedì 25 febbraio, sempre in prime-time, riecco il ritorno al consueto doppio appuntamento settimanale.

A condurre la seconda puntata saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band. In più, a Novità di “Iene.it: aspettando le Iene”, una gustosa pagina da non perdere.

Giovedì 13 febbraio, prende il varo la fascia digital “Iene.it: aspettando le Iene”: farà da accompagnamento alla puntata della settimana, condotta da Giulia Innocenzi, in diretta streaming sul portale multimediale Mediaset Play, sul sito e sulla pagina Facebook del programma.

In particolare lo troveremo online il giovedì alle ore 20.30, e dal 25 febbraio anche il martedì: all’interno contenuti inediti, anteprime, approfondimenti e ospiti.

L’obiettivo di Iene.it è “per provare a ottenere una soluzione da chi scappa dalle proprie responsabilità”.

Aggiornamento ore 5,41

Quanto all’appuntamento di Giovedì 13 Febbraio in prima serata, i temi spazieranno da Vannini, al ministro Bonafede che promuove un’azione disciplinare contro la pm.

Stasera, giovedì 13 febbraio dalle 21.20 su Italia1, Giulio Golia e Francesca Di Stefano approfondiranno il tema. Per il ministro della Giustizia la pm Alessandra D’Amore, che ha guidato le prime indagini, avrebbe violato “i doveri di diligenza e laboriosità”.

Questa notizia giunge al seguito del dato per cui Cassazione ha annullato venerdì scorso la sentenza di secondo grado.

Avrebbe violato “i doveri di diligenza e laboriosità arrecando un ingiusto danno alle parti offese cioè Marco Vannini e Marina Conte”. Di conseguenza il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede pare voglia avanzare un’azione disciplinare nei confronti di Alessandra D’Amore, sostituto procuratore della procura di Civitavecchia che ha condotto le indagini sull’omicidio di Marco Vannini.

Si tratta, per chi non lo sapesse, dell ragazzo di 20 anni ucciso con un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 a Ladispoli mentre era in casa della fidanzata.

Aggiornamento ore 9,43

Non sarà l’unico tema della puntata ovviamente. A Le Iene spazio anche allo scherzo al ministro Boccia. Il ministro delle Autonomie Francesco Boccia avrebbe rischiato una “guerra” politica con sua moglie, l’ex ministra Nunzia De Girolamo, che vorrebbe scendere in campo al fianco del “nemico” Renzi.

Questo il tema dello scherzo de Le Iene stasera dalle 21.20 su Italia1. Una dura prova per Francesco Boccia, ministro delle Autonomie ed esponente del Partito democratico: a cui è stato appunto fatto credere che la moglie Nunzia De Girolamo, ex Forza Italia ed ex ministra, avesse accettato di candidarsi con Matteo Renzi, Matteo Salvini e il centrodestra unito.

Aggiornamento ore 11.35