Stati Uniti, accordo tra Israele e Marocco per la normalizzazione dei rapporti diplomatici

Marocco e Israele verso la normalizzazione dei rapporti diplomatici. Lo ha annunciato il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump. “Un’altra svolta storica oggi – ha twittato Trump – I nostri due grandi amici, Israele e Regno di Marocco si sono accordati per ristabilire piene relazioni diplomatiche. Una svolta storica per la pace in Medio Oriente”. Il Marocco si aggiunge dunque a Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Sudan, che nel settembre scorso hanno siglato a Washington gli Accordi di Abramo, l’intesa con Israele per la normalizzazione dei rapporti diplomatico/commerciali.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020