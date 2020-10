Stati Uniti, altro giovane afroamericano ucciso dalla polizia

Un 19enne afroamericano, Marcellis Stinette, è stato ucciso da un agente di polizia a Waukegan, in Illinois. Secondo quanto riportato dai media locali, il poliziotto ha sparato contro una macchina che, dopo esser stata fermata per un controllo, si era mossa in retromarcia. “Mentre l’agente usciva dal veicolo e si avvicinava sull’auto sospetta – si legge nel comunicato della polizia – questa ha iniziato ad andare in retromarcia e l’agente ha sparato con la sua semi-automatica temendo per la sua sicurezza”. Nessun arma è stata trovata all’interno della macchina.

Al momento della sparatoria, a bordo dell’abitacolo, c’erano anche la fidanzata e il figlio di Marcellis. “Quando l’ho vista mi ha detto: ‘Mamma, ci hanno sparato per non aver fatto niente”, ha confidato la madre della ragazza al Chicago Tribune.

Non è ancora chiaro perché la polizia abbia considerato il veicolo sospetto ed è stata avviata un’inchiesta sulla vicenda.

Mario Bonito