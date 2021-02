Stati Uniti, Biden: “L’America è tornata”. Stop al sostegno saudita di in Yemen

Ieri, mercoledì 4 febbraio, il presidente Joe Biden ha tenuto il suo primo discorso di politica estera. “America is back”, l’America è tornata, ha detto. “Diplomacy is back”, ha aggiunto subito dopo. La diplomazia è tornata. “Una diplomazia che affonda nei nostri valori e che difende la libertà”. I destinatari sono chiari: Russia e Cina. Nei confronti di Mosca il neopresidente dovrà giocare una partita sul filo del rasoio. “Vogliamo coinvolgere diplomaticamente gli avversari – ha spiegato Biden – Con la Russia abbiamo rinnovato il New Start (Trattato sulla riduzione delle armi nucleari), ma non ci sarà tolleranza verso i suoi comportamenti aggressivi”. Con Vladimir Putin si può parlare, insomma, “ma l’arresto di Aleksej Navalny è inaccettabile”.

Con Pechino la rottura non è troppo diversa dall’amministrazione precedente. “Affronteremo la Cina per i suoi abusi economici”, ha detto il presidente, che avrà il compito di frenare l’avanzata del gigante asiatico. Ma con una chiosa: collaboreremo “se i cinesi vorranno lavorare con noi”.

L’obiettivo è “riparare le nostre alleanze – ha sottolineato Biden – per reagire alle sfide di domani”. Uno “scudo” europeo per proteggere dalle insidie che vengono dall’Oriente.

Yemen, le prime mosse

Cambio di passo riguardo al conflitto in Yemen. A differenza di Trump, che ha appoggiato fino all’ultimo le offensive saudite in Yemen, Biden mette fine al sostegno americano, “compresa la vendita di armi” a Riad. Il conflitto in Yemen è “una catastrofe strategica e umanitaria”, ha detto Biden. Una decisione riguarderà anche i futuri rapporti con Teheran.