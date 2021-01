Stati Uniti, Biden: nuovi decreti per “equità razziale”

Riforma della polizia attraverso l’istituzione di una commissione ad hoc, provvedimenti per migliorare la condizione dei detenuti nelle carceri e promozione di politiche eque nell’edilizia popolare. Sono questi gli obiettivi, annunciati da Joe Biden, dei decreti per “l’equità razziale”, che il neo-presidente si appresta a firmare.

“L’America non è mai stata all’altezza della sua promessa fondamentale di eguaglianza per tutti, ma non ha mai cessato di provarci”, ha twittato Biden. “Oggi prenderò delle decisioni – ha proseguito – per far avanzare l’equità razziale e per spingerci più vicino a quell’unione perfetta che abbiamo sempre cercato di essere”.

America has never lived up to its founding promise of equality for all, but we’ve never stopped trying. Today, I’ll take action to advance racial equity and push us closer to that more perfect union we’ve always strived to be.

