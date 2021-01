Stati Uniti, Biden: ordinate altre 200 milioni di dosi del vaccino Pfizer e Moderna

Il neopresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato di aver ordinato altre 200 milioni di dosi del vaccino Pfizer e Moderna, da sommare alle 400 milioni acquistate in precedenza. L’ambizioso obiettivo della nuova amministrazione è vaccinare 300 milioni di americani (su una popolazione di circa 330 milioni di abitanti) entro la fine dell’estate. Un’iniziativa da “tempo di guerra”, ha spiegato Biden, per sconfiggere la pandemia e far ripartire l’economia. Per portare a casa il risultato, Biden vuole aumentare le dosi consegnate ogni settimana agli Stati: da 8,6 milioni a 10. “Questo consentirà di vaccinare milioni di americani prima di quanto previsto”, ha detto, avvertendo però che la strada per tornare alla normalità è ancora lunga e piena di insidie. “Le cose andranno peggio prima di migliorare”, ha chiosato Biden, invitando i cittadini ad indossare la mascherina e seguire le disposizioni anti Covid.