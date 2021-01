Stati Uniti, Biden sceglie il diplomatico William J. Burns a capo della Cia

Secondo quanto riportato dal New York Times, Joe Biden avrebbe scelto di affidare a William J. Burns la guida della Cia (Central Intelligence Agency). Burns, 64 anni e una lunga carriera diplomatica alle spalle, si è occupato in passato di questioni difficili, come le operazioni segrete con Teheran che si sono concluse nel 2015 con l’accordo sul nucleare. Con questa scelta – scrive il New York Times – Biden ha voluto mandare un chiaro segnale: l’intelligence americana “non sarà influenzata dalla politica”.