Stati Uniti, Nancy Pelosi è stata rieletta speaker della Camera dei rappresentanti

Nancy Pelosi, 80 anni, è stata rieletta come speaker della Camera dei rappresentanti, uno dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. Pelosi, deputata democratica eletta in California, già speaker in carica da due anni, ha ottenuto 216 voti contro lo sfidante repubblicano Kevin McCarthy, che ne ha conquistati 208. Pelosi è l’unica donna negli Stati Uniti ad essere stata presidente della Camera, un ruolo che ha ricoperto anche dal 2007 al 2011. Fervida rivale di Donald Trump, resterà in carica fino al 2022.