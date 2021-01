Stati Uniti, omicidio shock in Louisiana: 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social

Stati Uniti, omicidio shock in Louisiana: 15enne uccisa a coltellate in diretta...

Omicidio sconvolgente in Louisiana, Stati Uniti, dove una giovane di soli 15 anni è stata uccisa a coltellate all’interno di un grande magazzino. L’intero omicidio è stato pubblicato in diretta su Facebook e Instagram. Le autorità locali hanno arrestato quattro ragazze tra i 12 e i 14 anni. Tutto “è stato pubblicato sui social e non sembra esserci rimorso”, ha detto lo sceriffo del distretto di Calcasieu. “Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto – ha proseguito – ed è molto inquietante”. L’arma del delitto è una lama rubata all’interno del negozio, mentre non è ancora chiaro il movente dell’omicidio. Forse una lite nata in un cinema, hanno spiegato gli agenti. La vittima è deceduta all’ospedale di Lake Charles, mentre le teenager coinvolte sono state trasferite al centro di detenzione minorile. Nello Stato è il terzo omicidio in sei mesi che vede coinvolti adolescenti tra gli 11 e i 16 anni. Un’escalation preoccupante e “un problema da affrontare nella nostra comunità”, ha detto lo sceriffo.