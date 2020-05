Stati Uniti, quanti disoccupati a causa del coronavirus

Altri tre milioni senza lavoro negli Stati Uniti. Nell’ultima settimana 2.981.000 lavoratori hanno chiesto il sussidio di disoccupazione al dipartimento del Lavoro.

Più di trentasei milioni lo hanno richiesto dall’inizio della pandemia. Il tasso di disoccupazione sfiora il 15%, mai così alto dalla fine della seconda guerra mondiale. Lo scorso febbraio era al 3,5%.

Come riportato dalla pagina Facebook Elezioni Usa 2020, la disoccupazione viaggia a ritmi diversi a seconda degli Stati. Le economie più colpite dalle misure restrittive sono quelle della Georgia, di New York, del Kentucky e del Connecticut. Se la passano meglio in Utah, South Dakota e Washington DC, ovvero da dove sono arrivate meno richieste di sussidi.

Molti Stati hanno iniziato una graduale riapertura. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha però fatto sapere che la ripresa è ancora lontana. “La ripresa dell’economia potrebbe richiedere tempo per accumulare slancio e il passare del tempo può trasformare i problemi di liquidità in problemi di solvibilità”, ha detto intervenendo al Peterson Institute. Lo scenario resta caratterizzato da incertezza. “Sebbene la risposta economica sia stata tempestiva e opportunamente ampia, potrebbe non essere sufficiente, dato che il percorso da seguire è al contempo altamente incerto e soggetto a significativi rischi al ribasso”, ha spiegato il presidente della Fed.

Asiatici e latinos sono i più colpiti. Il tasso di disoccupazione dei lavoratori di origine ispanica è salito al 18,9%. Tasso che si abbassa di poco per i lavoratori afroamericani, il 16,7%. Per i lavoratori bianchi la disoccupazione è al 14,2%. Ci sono differenze anche tra donne e uomini: per le prime il tasso di disoccupazione ha superato il 16%, per gli uomini è fermo al 13,5%. La crisi aumenta le disuguaglianze sociali.

Mario Bonito