Stati Uniti, Trump firma il piano economico anti Covid. In arrivo 900 miliardi per imprese e famiglie

Dopo giorni di indecisione, Donald Trump ha finalmente firmato il piano di aiuti da 900 miliardi di dollari, indirizzati a famiglie e imprese in difficoltà, per contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia. Il piano prevede pagamenti diretti fino a 600 dollari a persona per chi ne guadagna meno di 75mila l’anno, con un supplemento di 300 dollari a settimana fino a marzo per alcune categorie di disoccupati. Saranno erogati inoltre prestiti e aiuti a piccole imprese, ristoranti e hotel. Trump ha firmato anche la legge sul finanziamento dello Stato federale. In questo modo è stato scongiurato il blocco dei servizi pubblici (shutdown).