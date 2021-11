Stato emergenza, Pregliasco: “Proroga necessaria”

“La proroga allo stato d’emergenza” per covid oltre la scadenza naturale fissata al 31 dicembre 2021 “ci vuole per consentire flessibilità” nella gestione della pandemia di Covid-19. La vede così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano.

“Dobbiamo immaginare – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – uno scenario non piacevole, prendendo l’esempio delle nazioni che non sono state così attente e progressive, e immaginare di doverlo gestire nella pratica. Se ti prepari al peggio poi gestisci la situazione reale al meglio. E credo rientri in quest’ottica dire sì alla proroga dello stato d’emergenza. La flessibilità – ricorda – è quel che ci ha insegnato il Covid anche come metodologia organizzativa. Perché – conclude – non sfruttare questo scorcio di quella che io spero che sia l’ultima battaglia verso questo virus”?