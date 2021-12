Stato emergenza, prende corpo la proroga, Costa: “Può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva”

Dagli e dagli, anche in virtù della risalita dei nuovi contagi, quella che fino a pochi giorni fa avevamo descritto come una ‘voce di corridoio’, inizia invece a concretizzarsi, divenendo oggi una probabile eventualità: la proroga dello stato d’emergenza nel 2022.

Costa: “Credo che lo stato d’emergenza può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva”

Una ‘possibilità’ oltre che da altri, oggi definita “ragionevole” anche dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa il quale, intervenendo a RaiNews24 ha oggi affermato: ”Credo che lo stato d’emergenza può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva potendo contare su una struttura commissariale, anche per una campagna vaccinale in corsa. Quindi può essere ragionevole pensare ad una proroga, almeno sotto l’aspetto della protezione che, visti i numeri attuali, in due mesi potremmo completare con la somministrazione delle terze dosi”.

Costa sui Green pass ‘non aggiornati’: “Criticità che stiamo affrontando e risolvendo mi auguro a breve”

Ovviamente poi il sottosegretario si trova a dover commentare il tema del Green pass, risultante incredibilmente valido anche per quanti nel frattempo divenuti positivi al covid: “C’è un problema tecnico che stiamo risolvendo, in realtà il sistema prevedeva già una sospensione automatica per il Green pass con un tampone positivo. Si sono rilevate delle criticità che stiamo affrontando e risolvendo e mi auguro che nelle prossime ore o giorni si possa risolvere la questione tecnica”.

Costa: “Aspettiamo i dati ufficiali ma è ragionevole un cambio di colore per la Calabria”

Infine, in relazione al probabile cambio di colore per alcune regioni, pronunciandosi in merito il sottosegretario ha dichiarato, ”Aspettiamo i dati ufficiali ma è ragionevole un cambio di colore per la Calabria. Dobbiamo guardare alle prossime settimane con attenzione e responsabilità ma senza paura“.

Max