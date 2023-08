Statua rubata a Setteville di Guidonia ritrovata in casolare abbandonato

Lo scorso Ferragosto, la statua sacra rubata a Setteville di Guidonia è stata fortunatamente recuperata. Gli agenti della polizia locale del comune della Città dell’Aria, impegnati in controlli di routine nelle aree abbandonate, hanno fatto una scoperta sorprendente: la statua di Maria è stata ritrovata all’interno di un casolare vicino al casello autostradale lungo la strada provinciale 28 bis, nota come “48”.

La statua, che aveva destato grande clamore e tristezza tra i residenti di Setteville quando era stata rubata, era stata posizionata da oltre vent’anni all’incrocio tra via Muratori e via Gioacchino Belli, diventando un punto di riferimento spirituale per la comunità.

Il sindaco del comune, Mauro Lombardo, ha commentato il ritrovamento con soddisfazione: “La notizia del furto aveva sconvolto non solo Setteville, ma l’intera città. Siamo rimasti indignati per le modalità e le motivazioni di questo gesto inspiegabile. Sono felice per il ritrovamento e condivido la gioia della comunità di Setteville che potrà finalmente riavere la sua statua. Voglio ringraziare di cuore la polizia locale della nostra città, che ogni giorno si adopera per la tutela di Guidonia Montecelio, e le forze dell’ordine per il loro impegno nelle indagini fin dal momento della denuncia. Presto la statua tornerà al suo posto, in tempo per la festa patronale di settembre”.

Le indagini proseguono per identificare i responsabili del furto e le circostanze che hanno portato al ritrovamento della preziosa effige.