Sting rilascia il nuovo singolo ‘I Wrote Your Name (Upon My Heart)’

Sting, celebre artista vincitore di 17 Grammy Awards, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, accompagnato da un videoclip. Questo brano segna il ritorno di Sting con una variazione del celebre ritmo sincopato noto come ‘beat di Bo Diddley’, che ha influenzato la musica rock e latina. Con il supporto della sua nuova formazione live, ‘STING 3.0’, il brano celebra l’inizio del tour nordamericano di Sting. La produzione del singolo è curata da Martin Kierszenbaum, con mixaggio di Robert Orton e masterizzazione di Gene Grimaldi. Sting, noto anche per il suo impegno in cause umanitarie, continua a essere una figura influente nel panorama musicale mondiale.

Aggiornamento ore 19

In “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, Sting è accompagnato da un gruppo rock di tre elementi, tra cui Dominic Miller alla chitarra, Chris Maas alla batteria e Martin Kierszenbaum all’organo. Sting stesso canta, suona il basso e la chitarra elettrica, creando una grintosa melodia blues che esprime passione e dinamismo. La produzione del singolo è affidata a Martin ‘Cherry Cherry Boom Boom’ Kierszenbaum, con mixaggio di Robert Orton e masterizzazione di Gene Grimaldi. Questo brano rappresenta il primo singolo di Sting dall’album “The Bridge” del 2021 e celebra la nuova formazione live della band, ‘STING 3.0’, in vista del prossimo tour nordamericano.

Aggiornamento ore 19,30

Il lancio di “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” coincide con l’inizio del tour nordamericano di Sting, che prenderà il via il 17 e 18 settembre con due esibizioni al leggendario ‘Fillmore Theater’ di Detroit. Il tour rappresenta una significativa occasione per Sting di presentare il suo nuovo materiale e la formazione live rinnovata, offrendo ai fan un’esperienza musicale coinvolgente e innovativa.

Sting, con una carriera che lo ha visto indotto nella Rock and Roll Hall of Fame, ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 17 Grammy Awards, un Golden Globe e quattro nomination agli Oscar. Oltre al suo successo come solista e come frontman dei The Police, Sting è noto per il suo impegno in cause umanitarie. Insieme alla moglie Trudie Styler, ha fondato il Rainforest Fund nel 1989 per proteggere le foreste pluviali e le popolazioni indigene. La sua dedizione alle questioni sociali e ambientali riflette la portata universale della sua arte.

Aggiornamento ore 20