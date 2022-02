Stop a Green pass per attività all’aperto, Costa: “E’ un’ipotesi”

Dopo le mascherine all’aperto, si lavora per accantonare il Green Pass, sempre per le attività all’aperto. E’ l’ipotesi su cui in questi giorni sta ragionando il governo in virtù dell’allentamento della curva dei contagi, ogni giorno più bassi. Anche la pressione sugli ospedali è in calo, motivo per cui nelle prossime settimane potrebbero essere eliminate tutte le restrizioni anti-Covid.

Sull’ipotesi di accantonare il Green pass per le attività all’aperto, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a ’24 Mattino’ su Radio 24 ha detto: “E’ un’ipotesi su cui stiamo ragionando. Da parecchi giorni i dati sulla pandemia” di Covid-19 “e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive. Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”.

Per quanto riguarda l’eliminazione delle mascherine al chiuso, invece, precisa: “E’ un tema sul quale stiamo ragionando e riflettendo. Abbiamo dato un primo segnale con l’eliminazione delle mascherine” come imposizione “all’aperto e certamente nelle prossime settimane valuteremo la questione delle mascherine al chiuso, anche qui facendo delle valutazioni tra quelli che sono i luoghi più affollati rispetto a quelli dove c’è una minore concentrazione di persone. Dobbiamo però affrontare tutto con gradualità, ma dovremo comunque terminare la campagna di vaccinazione” anti-Covid “per tutti coloro che non hanno ricevuto la terza dose. Questo è l’obiettivo che dobbiamo raggiungere per non vanificare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni”,

In chiusura un commento sulla capienza degli stadi: “La capienza degli stadi al 100% è un obiettivo del Governo assolutamente raggiungibile per il 31 marzo, ma mi assumo la responsabilità di dire che dobbiamo fare uno sforzo in più: il 24 marzo abbiamo la partita della Nazionale a Palermo e credo che possiamo provare a ragionare sull’ipotesi che per quella partita si possa arrivare al 100% della capienza”, ha concluso.