Stop alle auto il 19 ed il 20 dicembre nella Capitale: troppo smog

Non si scappa: l’aria è inquinata ed urge fermare le auto. Purtroppo le apposite centraline di monitoraggio hanno segnalato il superamento dei limiti di legge previsti per i valori di Pm 10, e la sindaca Raggi ha deciso di emanare un’ordinanza che per le giornate del 19 e 20 dicembre, prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti. Come riferisce una nota del Campidoglio – oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015 – nella Z.T.L. e ‘Fascia Verde’, stop dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli benzina Euro 2. Come capitato già altre volte, sono previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici.

